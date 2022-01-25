 Татарстан за три последних года вложил в экологию 9,6 млрд рублей
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Татарстан за три последних года вложил в экологию 9,6 млрд рублей

На 2022-2024 года запланировано еще 64 мероприятия в сфере экологии.

Республика
25 января 2022  15:05
Автор:
Николай Лукоянов

Татарстан с 2019 по 2021 год вложил в сферу экологии 9,6 млрд рублей. На эти деньги были проведены природоохранные мероприятия, сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани. 

«На 2022–2024 годы запланированы к реализации еще 64 мероприятия. По многим проектам ведется подготовка документов для включения в федеральные программы», – рассказал он.

По его словам, по нацпроекту «Экология» в РТ за три года было проведено 35 мероприятий.

Всего на природоохранные мероприятия на три последующих года планируется выделить 13,2 млрд рублей.

Все национальные проекты РФ реализуются в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.

 

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