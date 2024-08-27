Татарстан заинтересовался высокотехнологичной системой пожаротушения «AURA»

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Республика
27 августа 2024  18:12
Автор:
Эндже Гарафиева

На прошедшем заседании Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» генеральный директор «МД-Групп» Донат Гарист презентовал систему мониторинга дыма и пламени «AURA». Об этом пишет пресс-служба Раиса РТ.

Система «AURA» способна мгновенно (менее 1 сек.) обнаружить пламя с расстояния до 6 метров и уловить появление дыма на площади 9 кв. м. Она уже зарекомендовала себя на крупнейших аэропортах России, в том числе в аэропорту «Бегишево» имени Н. В. Лемаева, а также на промышленных предприятиях, в объектах здравоохранения и образования, в торговых и офисных центрах, в гостиницах и общежитиях, а также на объектах массового скопления людей.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, отметив интерес к проекту, поручил изучить систему «AURA» совместно с МЧС и службами ЖКХ.

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