Татарстан закупил более 100 единиц лесопожарной техники в рамках нацпроекта

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Республика
10 августа 2024  13:43

Техника приобреталась в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Всего за это время было приобретено 125 единиц лесопожарной техники и 909 единиц оборудования.

Номенклатура закупленной техники включает в себя: бульдозеры, квадроциклы, пожарные цистерны и многое другое. Также было приобретено специализированное пожарное оборудование, которое служит для предотвращения и ликвидации лестных пожаров.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров отметил, что нацпроект «Экология» помог укрепить материально-технические базы лесхозов Татарстана.

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Татарстан закупил более 100 единиц лесопожарной техники в рамках нацпроекта
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