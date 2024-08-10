Татарстан закупил более 100 единиц лесопожарной техники в рамках нацпроекта

Техника приобреталась в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Всего за это время было приобретено 125 единиц лесопожарной техники и 909 единиц оборудования.

Номенклатура закупленной техники включает в себя: бульдозеры, квадроциклы, пожарные цистерны и многое другое. Также было приобретено специализированное пожарное оборудование, которое служит для предотвращения и ликвидации лестных пожаров.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров отметил, что нацпроект «Экология» помог укрепить материально-технические базы лесхозов Татарстана.