Татарстан закупит больше 200 автобусов на ГМТ для двух крупных городов

В Татарстане заявили, что планируют приобрести 201 большой автобус, работающий на газомоторном топливе.

Транспорт будет осуществлять пассажироперевозки в двух самых крупных городах республики – в Казани и Набережных Челнах. О планах рассказал глава регионального правительства Алексей Песошин.

Премьер-министр заявил, что на обновление парка общественного транспорта власти выделили значительные средства из разных источников.

Также Татарстану были выделены 1,4 млрд рублей на закупку 119 автобусов для 12 муниципалитетов. А в прошлом году поступило 30 современных троллейбусов. Вперые в Альметьевске появились электробусы.