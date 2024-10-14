Татарстан занял 12-е место в рейтинге регионов с высоким уровнем материального благополучия

Татарстан вошел в число регионов России с наиболее высоким уровнем материального благополучия населения. Республика заняла 12-е место в рейтинге, составленном по итогам 2023 года агентством РИА «Новости».

Эксперты оценили уровень благосостояния жителей Татарстана в 65,39 балла. Лидерами рейтинга стали Магаданская область (98,42 балла), Чукотский автономный округ (99,01 балла) и Ямало-Ненецкий автономный округ, набравший максимальные 100 баллов.

Занимавшие последние строчки рейтинга Ингушетия, Тува и Карачаево-Черкесия набрали менее 8 баллов.