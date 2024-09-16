Татарстан занял 12-е место в России по затратам на ЖКУ

Республика Татарстан по результатам прошлого года разместилась на 12-й позиции среди российских регионов по доле расходов на жилищно-коммунальные услуги в общих потребительских затратах, повысившись на девять ступеней по сравнению с предыдущим годом. Эти данные были представлены в исследовании РИА Рейтинг.

В среднем, расходы казанской семьи на оплату ЖКУ и топливо для отопления и освещения составили 7,7%, что на 1,4% меньше, чем в 2022 году, равнявшись 4428,6 рубля.

Наименьшая доля затрат на ЖКУ была зафиксирована в Астраханской области (6,3%), Калмыкии (6,6%) и Дагестане (6,7%). В то же время наибольшие расходы наблюдались в Чукотском автономном округе (14,0%), Бурятии (13,4%) и Амурской области (13,3%).

По данным экспертов, доля расходов на ЖКХ в различных регионах России варьировалась от 6,3% до 14,0%. Основными факторами, влияющими на эти различия, являются уровень потребительских расходов, тарифы, степень газификации и объем потребляемых коммунальных услуг, который зависит от климатических условий.