Семьям из Татарстана понадобится 8 лет, чтобы купить квартиру

Татарстан занял 66-е место в рейтинге доступности типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в РФ. Соответствующий топ публикует РИА «Новости».

Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м в Татарстане на начало 2023 года составляет 7,7 млн рублей, что требует от семьи минимум 8,1 года, чтобы накопить на квартиру.

Жители Ненецкого автономного округа и Магаданской области оказались в самом выигрышном положении, им нужно копить всего 2,6 года на улучшение жилищных условий.

В то же время, семьям из Севастополя, Кабардино-Балкарской Республики и Крыма потребуется почти 13 лет на покупку двухкомнатной квартиры.

Ранее «КВ» сообщали, что три архитектурных проекта Татарстана вошли в топ-100 лучших проектов России 2020-2023. В список вошел экстрим-парк «Урам», «320 ступеней к истории: Вдоль по Троицкой», и обновленная гимназия № 175.