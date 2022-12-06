 Татарстан занял 74-е место по регионам России в рейтинге привитых от гриппа
news_header_top_970_100

Татарстан занял 74-е место по регионам России в рейтинге привитых от гриппа

В России от гриппа привиты 49,5% населения.

Республика
6 декабря 2022  14:33
Автор:
Ольга Ильина

По состоянию на 2 декабря от гриппа привиты 44,7% татарстанцев от общей численности населения. Среди регионов России по этому показателю республика заняла 74 место, сообщили в Роспотребнадзоре.

Самый высокий процент привитых – в Тыве. Там привито 61,5% от численности населения республики. Самый низкий – в Мурманской области (32,5%). В целом по России от гриппа вакцинировались 49,5% населения.

На сегодняшний день «свиной» грипп зафиксировали в 74 регионах России. За последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3%, подчеркнули в ведомстве.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Жительница Казани отдала мошенникам 30 тыс. рублей, пытаясь купить дачу
Во время операции «Розыск» сотрудники УФСИН Татарстана задержали 24 человека
Татарстан занял 74-е место по регионам России в рейтинге привитых от гриппа
Татарстанцы могут отправить письмо полевой почтой близким, участвующим в спецоперации
На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане выделят 11,2 млрд рублей
Татарстанская семья-победитель Фестиваля родословной получила 150 тыс. рублей
Из Татарстана в Лисичанск отправлено еще почти 140 тонн гуманитарного груза
Миндортранс РТ: строительство Вознесенского тракта в Казани должны завершить в 2024 году