Татарстан занял 74-е место по регионам России в рейтинге привитых от гриппа

По состоянию на 2 декабря от гриппа привиты 44,7% татарстанцев от общей численности населения. Среди регионов России по этому показателю республика заняла 74 место, сообщили в Роспотребнадзоре.

Самый высокий процент привитых – в Тыве. Там привито 61,5% от численности населения республики. Самый низкий – в Мурманской области (32,5%). В целом по России от гриппа вакцинировались 49,5% населения.

На сегодняшний день «свиной» грипп зафиксировали в 74 регионах России. За последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3%, подчеркнули в ведомстве.