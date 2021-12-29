 Татарстан занял лидирующие позиции по числу участников на зачете по финграмотности
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Татарстан занял лидирующие позиции по числу участников на зачете по финграмотности

В зачете можно было участвовать как одному, так и командой.

Республика
29 декабря 2021  17:19
Автор:
Ольга Ильина

Во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности приняли участие более 36 тыс. жителей республики. Таким образом, среди регионов России Татарстан стал лидером по числу участников. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России – Национального банка по Татарстану.

В этом году было введено новшество. Впервые можно было участвовать не только одному в личном зачете, но и собрать команду, чтобы проверить свои знания вместе. Из всей России в командном зачете соревновались более двух тысяч команд. Кроме Татарстана, лидирующие позиции в рейтинге заняли участники из Пермского края, Башкортостана, Ульяновской, Свердловской и Рязанской областей.

В этом году в онлайн-зачете по финграмотности участвовали более 630 тыс. россиян, а самый первый зачет был организован четыре года назад.

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Татарстан занял лидирующие позиции по числу участников на зачете по финграмотности