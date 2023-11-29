Татарстан занял шестое место в России по объему налоговых и неналоговых доходов

Об этом стало известно на пресс-конференции, которая состоялась в ИА «Татар-информ».

Как сообщила заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова, в консолидированный бюджет республики по состоянию на 1 ноября из суммы налоговых и неналоговых доходов в бюджет Татарстана поступило 327,6 млрд рублей, в местные бюджеты - 57,1 млрд. По объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в 384,7 млрд рублей наша республика заняла шестое место среди российских регионов - после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Свердловской области.

Основная сумма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета сформирована за счет налога на прибыль организаций (38%), налога на доходы физлиц (28%), налога на имущество организаций (10%), акцизов (9%), налога на совокупный доход (6%) и неналоговых доходов (5%).

Так, налог на прибыль поступил в бюджет Татарстана в сумме 146,9 млрд рублей, налог на имущество организаций - 38,1 млрд рублей. Поступление акцизов в консолидированный бюджет РТ составило 34,8 млрд рублей. «По сравнению с 2022 годом поступление акцизов снизилось на 500 млн рублей. Основное снижение наблюдается по акцизам на алкоголь - на 1,7 млрд рублей», - подчеркнула замминистра финансов.

Одним из значимых источников дохода для местных бюджетов является земельный налог. Здесь поступление составило 7,3 млрд рублей.

Анфимова отметила, что за 10 месяцев с территории Татарстана мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме более 1 трлн рублей. В том числе 633 млрд рублей поступило в федеральный бюджет, или 62%, а 384,7 млрд рублей - в консолидированный бюджет республики, или 38%.

По ее словам, налог на доходы физлиц пополнил консолидированный бюджет в объеме 106,6 млрд рублей, что на 19,5 млрд рублей больше аналогичного периода прошлого года. Основной причиной роста налога является индексация заработной платы, уточнила спикер.

Неналоговые доходы поступили в консолидированный бюджет в сумме 21,1 млрд рублей, что на 2,2 млрд рублей больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

По словам спикера, поступившие доходы позволили полностью и своевременно выплатить зарплату с начислениями работникам бюджетной сферы, профинансировать в достаточном объеме запланированные расходы бюджетов всех уровней.

Кстати, как было отмечено, рост доходов в бюджет связан и с ростом числа самозанятых в Татарстане. За год прирост составил 72,3 тыс. человек и на сегодняшний день самозанятых порядка 292,5 тыс.

«Исполнение консолидированного бюджета республики по налоговым и неналоговым доходам за 10 месяцев этого года в целом характеризуется положительной динамикой по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Поэтому можем сделать вывод, что годовые плановые назначения будут исполнены», - заключила Анфимова.