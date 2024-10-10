Татарстан занял второе место в России по ESG-рейтингу регионов

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Республика
10 октября 2024  17:21

Татарстан в числе лидеров национального ESG-рейтинга, составленного Фондом защиты окружающей среды «Экофон» по итогам 2023 года. Республика заняла почетное второе место, продемонстрировав высокие показатели эффективности регионального управления в сфере экологии, социальной ответственности и управления.

Рейтинг «Экофон» основан на анализе открытых данных министерств, межведомственных информационных систем, а также информации о состоянии окружающей среды, собранной на платформе фонда.

ESG-рейтинг оценивает регионы по трем ключевым направлениям:

  • Экология (34%): учитывается влияние экологических факторов на качество жизни населения, состояние окружающей среды, реализация экологических и климатических проектов. Анализируются такие показатели как объем отходов, состояние воды и воздуха, климат, наличие особо охраняемых территорий, развитие энергетики.
  • Социальная сфера (33%): оцениваются демографические показатели, сферы образования и науки, развитие инфраструктуры и жилищных условий, уровень доходов и занятости населения, состояние здравоохранения.
  • Управление (33%): анализируются эффективность государственного управления в регионе, управление рисками, финансовые показатели.

Фонд защиты окружающей среды «Экофон» – российская некоммерческая организация, основанная в 2021 году. Фонд реализует экологические и социально-ориентированные проекты, направленные на охрану окружающей среды, вовлечение гражданского общества в сохранение биологического разнообразия, формирование экологического мышления у молодого поколения.

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