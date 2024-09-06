Татарстан запланировал привлечь 1,48 трлн рублей

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Республика
6 сентября 2024  18:01
Автор:
Эндже Гарафиева

За первое полугодие 2024 года объем инвестиций в экономику Татарстана превысил полтриллиона рублей, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ. Вопрос обсудили сегодня в республиканском Кабинете министров.

По итогам шести месяцев в экономику и социальную сферу региона привлечено 521,5 млрд рублей. Ожидается, что по итогам года объем инвестиций в основной капитал составит порядка 1,3 трлн рублей.

На заседании Кабмина РТ были также рассмотрены основные параметры прогноза социально-экономического развития республики на 2025-2027 годы. Согласно прогнозу, в 2025 году Татарстан планирует привлечь 1,48 трлн рублей инвестиций.

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