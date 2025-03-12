Татарстан запускает экологический проект по переработке старых шин в рамках нацпроекта

В Татарстане стартовал масштабный проект по сбору и переработке старых автомобильных покрышек, реализуемый в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Жители региона могут сдать использованные шины на автозаправки «Татнефть» или специальные городские площадки, оставив предварительную заявку на официальном сайте компании. На данный момент пункты приема уже работают в 17 городах, включая Лениногорск (ул. Чайковского, 13) и Нижнекамск (ул. Углеродная, 6). В Казани полный технологический цикл планируется запустить до конца июня — сдать старые покрышки можно будет на 31 автозаправочной станции.

Процесс переработки шин состоит из двух этапов. Сначала покрышки измельчаются в резиновую крошку, а затем подвергаются пиролизу — термическому разложению при высоких температурах. В результате из одной тонны резиновой крошки получают 500 кг пиролизного конденсата, который направляется на нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО для выделения изобутана. Этот компонент в дальнейшем используется на заводах «Татнефти» для производства изопренового каучука, необходимого для изготовления новых шин.