Татарстан запускает грантовую программу для школ и детсадов

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Республика
7 октября 2024  13:19
Автор:
Назиля Фахрутдинова

В Татарстане запустили грантовую программу для образовательных учреждений на поддержку проектов, посвящённых сохранению языков и культурных традиций. Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал соответствующее постановление.

В текущем году предусмотрено выделение 100 грантов — по 50 для школ и детских садов. Размер каждого гранта составит 500 тысяч рублей, что в сумме составит 50 миллионов рублей, которые будут выделены из республиканского бюджета.

Для того чтобы стать обладателем гранта, образовательным учреждениям необходимо победить в конкурсе, организованном министерством образования и науки РТ. Этот конкурс будет проходить в два этапа, согласно указанным в постановлении условиям.

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