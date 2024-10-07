Татарстан запускает грантовую программу для школ и детсадов

В Татарстане запустили грантовую программу для образовательных учреждений на поддержку проектов, посвящённых сохранению языков и культурных традиций. Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал соответствующее постановление.

В текущем году предусмотрено выделение 100 грантов — по 50 для школ и детских садов. Размер каждого гранта составит 500 тысяч рублей, что в сумме составит 50 миллионов рублей, которые будут выделены из республиканского бюджета.

Для того чтобы стать обладателем гранта, образовательным учреждениям необходимо победить в конкурсе, организованном министерством образования и науки РТ. Этот конкурс будет проходить в два этапа, согласно указанным в постановлении условиям.