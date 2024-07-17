Татарстан запускает проект «Мамы в медиа»

Татарстан стал первым регионом в России, запустившим новый федеральный образовательный проект «Мамы в медиа». Программа предназначена для женщин в декрете, желающих реализовать себя в сфере медиа и государственного диджитала.

Заявку на участие можно подать до 7 августа на сайте мамы-в-медиа.рф. Обучение бесплатное.

По словам заместителя директора АНО «Диалог» Дарьи Богдановой, проект поможет женщинам с детьми профессионально реализоваться, усилить свои навыки или освоить новую профессию.

«Проект насыщает медиаиндустрию квалифицированными кадрами, ведь женская повестка в соцсетях сегодня — это тренд. Там много талантливых женщин с успешными кейсами», — добавила она.

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова отметила, что программа поможет женщинам вернуться в профессию после декретного отпуска и освоить новые навыки.

Участницы проекта пройдут онлайн-обучение и офлайн интенсивы в Казани по работе в социальных сетях и мессенджерах, работе с графическими и видеоредакторами, выстраиванию интеграций с блогерами и лидерами мнений, механизмам продвижения контента.

После обучения участницы смогут пройти стажировку в органах власти и получить содействие в трудоустройстве в СМИ и пресс-службах республиканских и муниципальных органов власти.

Проект отвечает целям и задачам федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».