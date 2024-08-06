Татарстан запустит программу модернизации коммунальной инфраструктуры

Власти Татарстана запускают региональную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Решение о запуске новой программы принял Раис республики Рустам Минниханов, отреагировав на многочисленные запросы жителей. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Лилия Галимова.

По ее словам, программа будет реализована с привлечением как федерального финансирования в рамках национального проекта, так и собственных средств республики. Сейчас правительство Татарстана по поручению Минниханова прорабатывает варианты реализации программы.

После того как Минниханов утвердит все детали, информация о программе и порядке ее реализации будет официально представлена.

Лилия Галимова отметила, что запуск подобных масштабных проектов уже имеет положительный опыт в Татарстане. В качестве примера она привела программу благоустройства дворов «Наш двор». которая успешно реализуется в республике. Будет использован тот же принцип.

Ранее о необходимости запуска программы модернизации коммунальной инфраструктуры Рустам Минниханов заявил на встрече с главами муниципалитетов. Раис РТ подчеркнул, что власти намерены серьезно инвестировать в обновление систем водоснабжения, канализации и теплосетей, особенно в сложных условиях.