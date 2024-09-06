Татарстан ждет день температурных контрастов, от заморозков до летнего тепла

Жителей Татарстана в пятницу, 6 сентября, ожидает разница температур, в течение суток она может составить более 20 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и ранним утром местами по республике ожидаются заморозки на почве до 0 градусов, а температура воздуха составит всего +2...+7 градусов. В отдельных районах возможен туман.

Однако уже днем характер погоды изменится. Воздух прогреется до +18...+23 градусов, что соответствует летним показателям.

При этом осадков не ожидается, ветер будет слабым, северного направления.