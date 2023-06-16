Татарстан и компания «1С» подписали соглашение о сотрудничестве

Раис Татарстан Рустам Минниханов поучаствовал в церемонии подписания соглашения между Правительством республики и ООО «1С» в области информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Соглашение предусматривает обмен знаниями, опытом и технологиями, а также стандартизацию и оптимизацию процессов в государственных учреждениях.

«1С» является крупнейшей компанией в России, специализирующейся на разработке программного обеспечения и издательстве программных продуктов отечественных разработчиков на территории страны.