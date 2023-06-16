 Татарстан и компания «1С» подписали соглашение о сотрудничестве
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Татарстан и компания «1С» подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает обмен знаниями, опытом и технологиями.

Республика
16 июня 2023  13:32
Автор:
Роза Габитова

Раис Татарстан Рустам Минниханов поучаствовал в церемонии подписания соглашения между Правительством республики и ООО «1С» в области информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Соглашение предусматривает обмен знаниями, опытом и технологиями, а также стандартизацию и оптимизацию процессов в государственных учреждениях. 

«1С» является крупнейшей компанией в России, специализирующейся на разработке программного обеспечения и издательстве программных продуктов отечественных разработчиков на территории страны.

 

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