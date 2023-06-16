Татарстан занял второе место в национальном рейтинге инвестклимата

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был представлен Национальный рейтинг инвестиционного климата регионов России. Татарстан оказался на втором месте этого рейтинга. Об этом сообщает Минэкономики РТ.

Несмотря на сложную экономическую обстановку и санкционное давление, объем инвестиций в основной капитал республики в прошлом году составил более 888 млрд рублей, что на 10,5% выше, чем в 2021 году и более чем в два раза превышает среднюю динамику по России.

Рейтинг формируется на основе анализа 70 показателей, включая регуляторную среду, институты для бизнеса, инфраструктуру и ресурсы, а также поддержку малого предпринимательства. Он основан на опросах предпринимателей и статистических данных.

Татарстан входит в тройку лидеров уже восемь лет подряд, отметили в министерстве.