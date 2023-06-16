 Татарстан занял второе место в национальном рейтинге инвестклимата
news_header_top_970_100

Татарстан занял второе место в национальном рейтинге инвестклимата

Республика входит в тройку лидеров уже восемь лет подряд.

Республика
16 июня 2023  12:48
Автор:
Роза Габитова

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был представлен Национальный рейтинг инвестиционного климата регионов России. Татарстан оказался на втором месте этого рейтинга. Об этом сообщает Минэкономики РТ.

Несмотря на сложную экономическую обстановку и санкционное давление, объем инвестиций в основной капитал республики в прошлом году составил более 888 млрд рублей, что на 10,5% выше, чем в 2021 году и более чем в два раза превышает среднюю динамику по России. 

Рейтинг формируется на основе анализа 70 показателей, включая регуляторную среду, институты для бизнеса, инфраструктуру и ресурсы, а также поддержку малого предпринимательства. Он основан на опросах предпринимателей и статистических данных.

Татарстан входит в тройку лидеров уже восемь лет подряд, отметили в министерстве. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла
На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba
В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека
Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек
Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры
В Казани прошел республиканский финал соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
В Казани до конца года перекрыли тротуар возле моста на улице Назарбаева