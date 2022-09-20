 Татарстанца, не оплатившего штраф за пьяную езду, посадили на 7 суток
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Татарстанца, не оплатившего штраф за пьяную езду, посадили на 7 суток

Мужчина должен был заплатить 30 тыс. рублей.

Республика
20 сентября 2022  11:08
Автор:
Роза Габитова

Жителя Камского Устья, не оплатившего штраф за пьяную езду, арестовали на 7 суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Татарстану. 

Татарстанец сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был задержан инспекторами ГИБДД. На него был составлен протокол, после чего суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей. В мае постановление вступило в силу.

Мужчина должен был погасить задолженность в течение 60 дней, однако он этого не сделал. После чего судебный пристав несколько раз высылал требования о погашении штрафа и предупреждал о принудительных мерах. Но мужчина продолжал уклоняться, за что получил арест. 

 

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