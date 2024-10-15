Татарстанцам напомнили, что мытье рук с мылом удаляет до 90% микробов

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Республика
15 октября 2024  19:07

Во Всемирный день мытья рук Роспотребнадзор Республики Татарстан напомнил, что регулярное мытье рук с мылом — это один из самых простых и эффективных способов профилактики различных заболеваний. Грязные руки могут стать причиной передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, таких как дизентерия, гепатит А, брюшной тип, а также норовирусные и ротавирусные инфекции.

Мытье рук с мылом позволяет удалить до 90% микроорганизмов с кожи. Исследования показывают, что эта простая процедура снижает уровень острых кишечных инфекций более чем на 40%, а респираторных заболеваний — почти на 25%. Поэтому специалисты рекомендуют мыть руки перед приготовлением и приемом пищи, после контакта с сырыми продуктами, а также после прогулки на улице и использования общественного транспорта.

Роспотребнадзор призывает всех стать примером для окружающих и помнить о важности чистоты рук как одной из основ здорового образа жизни. Регулярное мытье рук с мылом — это простой шаг к защите себя и своих близких от инфекций и заболеваний.

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Татарстанцам напомнили, что мытье рук с мылом удаляет до 90% микробов
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