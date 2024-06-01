Татарстанцам напомнили, что такое соцконтракт

В Татарстане межведомственная комиссия рассмотрела бизнес-планы самозанятых для получения социального контракта на открытие своего дела. Жителям напомнили, что социальная помощь малоимущим семьям и одиноким гражданам предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Социальный контракт включает меры поддержки, направленные на преодоление трудных жизненных ситуаций и получение постоянного источника дохода.

Социальный контракт помогает найти работу, открыть бизнес или развивать личное подсобное хозяйство, предоставляя выплату до 350 тысяч рублей на открытие дела и до 200 тысяч рублей на развитие хозяйства. Поддержка может включать выплаты прожиточного минимума в течение первых трех месяцев с даты трудоустройства или до полугода в сложных жизненных ситуациях. Оформить контракт могут граждане с доходом ниже прожиточного минимума, при этом статус безработного обязателен только для соцконтракта на поиск работы.

Соцконтракт — это не просто выплаты, а индивидуальный план действий для помощи гражданам. Оформить соцконтракт можно по постоянной или временной регистрации в регионе проживания, а он дополняет, но не заменяет выплаты пособий по безработице.