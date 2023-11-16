Татарстанцам напомнили об уплате налогов до 1 декабря

Подробнее об этом рассказал в ходе брифинга в Кабмине РТ руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

Ожидается, что в этом году в Татарстане будет собрано на 500 млн рублей налогов больше, чем годом ранее. Более половины из этой суммы - 5 млрд рублей - приходится на транспортный налог. Марат Сафиуллин напомнил, что владельцы дорогих автомобилей стоимостью от 10 млн рублей уплатят налог в троекратном размере.

Также татарстанцам необходимо уплатить налоги на имущество (2,9 млрд рублей) и земельные налоги (1,3 млрд рублей). В уведомления включены налоги на доходы физлиц, не удержанные налоговыми агентами. Их сумма составила 375 млн рублей.

Марат Сафиуллин подчеркнул, что сумма начислений по земельному налогу увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом, по налогу на имущество - на 11%, а по транспортному налогу - на 2%. В среднем жители Татарстана выплачивают 1276 рублей по земельному налогу, 1802 рубля по имущественному налогу и 4896 рублей по транспортному налогу.

На сегодняшний день жители Татарстана уже заплатили почти половину от ожидаемой суммы налогов - 4,8 млрд рублей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время снижается размер налоговой задолженности жителей республики. В прошлом году она составляла 2,8 млрд рублей, в этом - 1,5 млрд рублей.

Руководитель ФНС по РТ напомнил, что неуплата налогов приводит к ограничению на выезд за пределы России, эта мера на сегодняшний день применяется к почти 12 тысячам татарстанцев.