Татарстанцам напомнили про имущественные налоги

Удобнее всего узнавать о сумме, которую требуется уплатить государству, использую специальный сервис налоговой службы.

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Республика
18 ноября 2023  13:58
Автор:
Дмитрий Смирнов

В этом году татарстанским налогоплательщикам было направлено 
2 238 тысяч налоговых уведомлений. Причем, 985 тысяч из них – в электронном виде через сервис Личный кабинет.  Такие цифры озвучил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«За год количество граждан, желающих получать налоговые уведомления в электронном виде, увеличилось на 14,5% или на 325 тысяч человек. Напомню, что подключиться к Личному кабинету налогоплательщика очень просто, использовав пароль от сайта Госуслуг», - пояснил главный налоговик Татарстана.
Порядка 80 тысяч жителей республики уже воспользовались нововведением, получив налоговые уведомления через Личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Остальные же получили их по старинке, на почте.

Напоминаем, что все имущественные налоги необходимо оплатить до 1 декабря. 

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