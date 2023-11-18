Татарстанцам напомнили про имущественные налоги

В этом году татарстанским налогоплательщикам было направлено

2 238 тысяч налоговых уведомлений. Причем, 985 тысяч из них – в электронном виде через сервис Личный кабинет. Такие цифры озвучил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«За год количество граждан, желающих получать налоговые уведомления в электронном виде, увеличилось на 14,5% или на 325 тысяч человек. Напомню, что подключиться к Личному кабинету налогоплательщика очень просто, использовав пароль от сайта Госуслуг», - пояснил главный налоговик Татарстана.

Порядка 80 тысяч жителей республики уже воспользовались нововведением, получив налоговые уведомления через Личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Остальные же получили их по старинке, на почте.

Напоминаем, что все имущественные налоги необходимо оплатить до 1 декабря.