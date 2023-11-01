Татарстанцам напомнили про смысл Дня народного единства

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин заявил, что никакие международные события не должны влиять на единство народов Татарстана. «Особенно важно для всех нас в условиях спецоперации сохранить единство нашего многообразного народа. Мы знаем, что только в республике проживает 175 национальностей.

Именно в этот день нужно еще раз напомнить об этом и показать всему миру наше единство и сплоченность. Что, несмотря на все вызовы и попытки исковеркать нашу историю, наша задача — быть едиными, объединиться. Я уверен, что мы все вместе это сможем сделать», — в частности, сказал он.

Директор Дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров рассказал, что этот праздник будет сопровождать обширная культурная программа. сообщил, что ряд крупных мероприятий будет проходить «Ожидается большая разноплановая программа», — подчеркнул он.

Например, начиная с 3 ноября в МВЦ «Казань Экспо» развернутся образовательные семинары и творческие мастер-классы. Традиционно ко Дню народного единства пройдет гала-концерт Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан». На большом концерте выступят лучшие национальные творческие коллективы, прошедшие отбор в ходе семи зональных туров в районах республики. Кроме того, состоится VIII Всероссийский «Большой этнографический диктант 2023». Ожидается, что этнографическую грамотность только в МВЦ «Казань Экспо». «По сути, «Большой этнографический диктант» проводится по всей республике, сейчас все муниципальные районы регистрируют свои площадки для участия в федеральной акции. Диктант будет посвящен культуре народов России и пройдет в формате тестирования», — раскрыл Кадыров.