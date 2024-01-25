Татарстанцам напомнят о выборах в ходе поквартирного обхода

«В ходе этих встреч каждый избиратель сможет задать интересующие вопросы: где находится избирательный участок, по какому графику он работает, что нужно сделать, чтобы проголосовать дома, и так далее. Планируется масштабная работа», – подчеркнул он.

По словам Кондратьева, члены избирательных комиссий будут иметь при себе раздаточные материалы и приглашения на выборы. В ходе информационно-разъяснительной работы методом поквартирного обхода они будут рассказывать о способах голосования и кандидатах на пост Президента России.

«Обходчики будут носить специальную экипировку - накидку с символикой выборов Президента РФ, значок и бейдж, чтобы ни у кого не было сомнений относительно их статуса и полномочий. Это очень важный проект, который сработает только в том случае, если мы посетим каждую дверь. Избиратели должны знать, что их интересы стоят в центре внимания системы избирательных комиссий», - подчеркнул Кондратьев.

Заместитель председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов добавил, что с 17 февраля по 7 марта на всей территории России будет проведено адресное информирование и оповещение избирателей, включая использование специального мобильного приложения.

«Планируется посетить более 1,9 млн домохозяйств, квартир и индивидуальных жилых домов в рамках работы по информированию избирателей. В среднем на одного обходчика придется более 190 дверей», - отметил он.

Нефедов также уточнил, что в будние дни рекомендуется организовать поквартирный обход с 17 до 20 часов, а в выходные и праздничные дни - не раньше 10 утра и до 8 вечера.

Кроме того, до 15 февраля на территории каждого избирательного участка будут оборудованы специальные места для размещения печатных агитационных материалов.

«Эти места должны быть удобны для посещения избирателями и располагаться таким образом, чтобы они могли ознакомиться с размещенной там информацией», - заметила член Центральной избирательной комиссии РТ Альбина Зиганшина.

Выборы Президента России состоятся в этом году. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта.