Татарстанцам назвали основные причины роста цен на коммунальные услуги

В Татарстане в 2025 году ожидается значительное увеличение тарифов на коммунальные услуги. Причины этого роста озвучил Александр Груничев, председатель Госкомитета РТ по тарифам.

Груничев отметил, что одним из основных факторов, повлиявших к повышению тарифов, стало увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Поскольку зарплаты работников сферы ЖКХ зависят от этого показателя, их рост приводит к повышению затрат предприятий.

Кроме того, значительное подорожание газа, которое является основным энергоресурсом для поставщиков услуг, также сказывается на увеличении цен на тепло и горячую воду для населения.

Не менее важным является и масштабный план по обновлению коммунальной инфраструктуры. На федеральном уровне намечено заменить 3% инфраструктуры в 2025 году, тогда как в Татарстане этот показатель составляет около 2%.

К вспомогательным причинам, способствующим росту тарифов, относится изменение в налоговом законодательстве. Введенные изменения, в частности, касающиеся налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий на упрощенной системе налогообложения, привели к увеличению налоговой нагрузки на них.