Татарстанцам объяснили, что при заключении контракта о военной службе их рабочее место сохранится

В республиканском военкомате пояснили порядок вступления в силу приказа относительно граждан, заключивших контракт на военную службу в российских войсках. Так, если будущий офицер работает официально, можно приостановить действие трудового договора, тем самым сохранить за собой рабочее место.

Для этого необходимо написать заявление и приложить уведомление о заключении контракта о службе в ВС РФ.

Татарстанцам также напомнили, какие выгоды они получат после вступления в ряды военнослужащих. Для них будет предусмотрено жилье по военной ипотеке за счет государства, отпуск от 30 дней, страховку и военную пенсию при стаже в 20 лет.