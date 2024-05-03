Татарстанцам объяснили, что при заключении контракта о военной службе их рабочее место сохранится

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Республика
3 мая 2024  18:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В республиканском военкомате пояснили порядок вступления в силу приказа относительно граждан, заключивших контракт на военную службу в российских войсках. Так, если будущий офицер работает официально, можно приостановить действие трудового договора, тем самым сохранить за собой рабочее место.

Для этого необходимо написать заявление и приложить уведомление о заключении контракта о службе в ВС РФ.

Татарстанцам также напомнили, какие выгоды они получат после вступления в ряды военнослужащих. Для них будет предусмотрено жилье по военной ипотеке за счет государства, отпуск от 30 дней, страховку и военную пенсию при стаже в 20 лет.

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