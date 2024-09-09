Татарстанцам объяснили, как будет работать новое приложение «Народный инспектор»

В рамках Kazan Digital Week состоялась презентация обновлённого мобильного приложения «Народный инспектор». Первый заместитель министра цифрового развития Татарстана Илья Начвин рассказал о новых возможностях сервиса, который позволит активнее вовлекать граждан в контроль за безопасностью дорожного движения.

Главное нововведение – возможность получить денежное вознаграждение за фиксацию нарушений ПДД. Сумма составит 25% от штрафа, предусмотренного КоАП РФ.

С помощью приложения пользователи смогут снимать видео нарушений, таких как выезд на встречную полосу, нарушение правил парковки, использование телефона за рулем и другие, и отправлять их в ГИБДД.

Вознаграждение будет выплачиваться только за сообщения по семи категориям нарушений, связанных с движущимся автомобилем. Например, проезд на красный, разговор по телефону или выезд за стоп-линию.

Приложение уже доступно в RuStore, а на этой неделе появится в App Store и Play Market. Выплаты будут производиться через систему быстрых платежей в течение 40 дней.