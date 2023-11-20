Татарстанцам предлагают пополнить число экспонатов выставки о Донбассе

Завтра, 21 ноября, в Нацмузее РТ стартует выставка «Донбасс – Россия: история и современность». Ее цель - наглядно продемонстрировать историческую связь региона Донбасса с Россией.

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Республика
20 ноября 2023  10:37
Автор:
Владислав Косолапкин

В роли организатора выставки выступил Музей современной истории, расположенный в Москве. Помимо Казани, экспозиции будут представлены в шести городах: Кирове, Уфе, Кудымкаре, Ханты-Мансийске, Казани, Луганске и Донецке.

Выставки расскажут не только о прошлом, но и настоящем, при этом внести свой вклад может любой желающий. Для этого татарстанцы могут сдать в Нацмузей РТ предметы, связанные с проведением специальной военной операции. Такие экспонаты будут выставляться в специальной витрине.

«Вероятно, это самая актуальная выставка нашего времени. Она отвечает актуальному запросу российского общества на получение достоверной информации о регионе в связи с проводимой нашей страной СВО», – прокомментировала куратор проекта, заместитель генерального директора по экспозиционно-выставочной работе Музея современной истории Тамара Казакова.

На выставке впервые представлены оригинальные предметы, собранные специальной рабочей группой при Министерстве культуры Российской Федерации. Экспонаты включают материалы из фондов Государственного центрального музея современной истории России, а также из архивов страны и частных коллекций.

«Для Татарстана выставка имеет особо значение. Донбасс – это важная часть культурного кода жителя Татарстана. Тема шахтерской жизни стала неотъемлемой частью татарской литературы, музыки, изобразительного искусства. Донбасс посещали Хади Такташ, Ахмат Файзи, Шариф Камал, Назиб Жиганов, Файзулла Туишев и многие другие», – отметила заместитель генерального директора Национального музея Республики Татарстан по научно-исследовательской работе Светлана Измайлова.

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