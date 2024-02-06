Татарстанцам предлагают приходить в театры и музеи всей семьей

Президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. В Татарстане реализуется ряд проектов, направленных на укрепление этого важнейшего социального института. С 1 февраля в республике действует проект «Семейный абонемент», в рамках которого татарстанцы с детьми смогут посетить музеи, театры и другие культурные объекты со значительной скидкой.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль», генеральный директор Нацмузея РТ Алиса Вяткина, директор ТГАТ им. Галиаскара Камала Ильфир Якупов и директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

- Проект направлен на популяризацию семейных походов в театры и музеи, - объяснила Юлия Адгамова. - Воспользоваться скидкой можно, изучив предложения каждого культурного объекта республики.

Во многих учреждениях «Семейный абонемент» поможет не только сэкономить. Например, в музеях по нему также предлагают мастер-классы, в которых принимает участие вся семья.

Эффективность программ для семейного посещения театров уже показала себя в Казанском ТЮЗе. Айгуль Горнышева рассказала, что семейные абонементы распространяются театром с 2021 года, при этом с каждым годом их продавалось все больше. В ближайшее время ТЮЗ планирует провести конкурс «Самая театральная семья», а также организовать тематические лекции.

А проект «Дети - детям» даст возможность юным артистам выступить на профессиональной сцене, чтобы заинтересовать сверстников миром искусства.

- У нас в республике широко представлены школьные театры, также ребята смогут продемонстрировать свое творчество на площадках учреждений культуры, - прокомментировала Юлия Адгамова. - В музеях же школьники смогут выступить в роли экскурсовода.