Татарстанцам предложили рассказать о подвигах родственников - героев Великой Отечественной войны

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Республика
3 мая 2024  12:51
Автор:
Эндже Гарафиева

В Республике Татарстан стартовала акция «Мой герой - моя семья» по инициативе журналистов медиахолдинга АО «ТАТМЕДИА».

Жители Татарстана и все желающие могут поделиться историей своей семьи в социальных сетях, а СМИ республики расскажут о них и подведут итоги акции 9 мая.

Механизм участия в акции очень прост: нужно поделиться историей своей семьи, связанной с героем или участником Великой Отечественной войны, в соцсетях с хэштегом #МойГеройМояСемья.

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов поддержал акцию и рассказал о своем дяде, участнике Великой Отечественной войны.

Журналисты активно поддержали акцию и опубликовали более 300 публикаций в социальных сетях и на сайтах изданий.

В прошлом году в акции уже приняли участие более 700 человек, а в СМИ республики было размещено более 1000 материалов.

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