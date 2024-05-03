Татарстанцам предложили рассказать о подвигах родственников - героев Великой Отечественной войны

В Республике Татарстан стартовала акция «Мой герой - моя семья» по инициативе журналистов медиахолдинга АО «ТАТМЕДИА».
Жители Татарстана и все желающие могут поделиться историей своей семьи в социальных сетях, а СМИ республики расскажут о них и подведут итоги акции 9 мая.
Механизм участия в акции очень прост: нужно поделиться историей своей семьи, связанной с героем или участником Великой Отечественной войны, в соцсетях с хэштегом #МойГеройМояСемья.
Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов поддержал акцию и рассказал о своем дяде, участнике Великой Отечественной войны.
Журналисты активно поддержали акцию и опубликовали более 300 публикаций в социальных сетях и на сайтах изданий.
В прошлом году в акции уже приняли участие более 700 человек, а в СМИ республики было размещено более 1000 материалов.