Татарстанцам рассказали, как пройти бесплатное переобучение в Татарстане

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ предлагает жителям республики бесплатное обучение востребованным на рынке труда профессиям.

Как сообщила министр Эльмира Зарипова, подать заявку на обучение могут люди 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста, родители, осуществляющие уход за ребенком, женщины, воспитывающие детей в возрасте до 7 лет, инвалиды, участники СВО и члены их семей, а также молодежь в возрасте до 35 лет.

Обучение можно получить в центрах занятости по месту жительства или на портале «Работа в России».

В 2023 году по нацпроекту «Демография» обучение в регионе прошли более 8,2 тысяч человек. Самыми востребованными направлениями обучения стали IT-сфера, интернет-маркетинг, педагогика и дошкольное образование, кадровое администрирование, психология и другие.

Ранее мы писали, что на рынке труда Татарстана по-прежнему высокий спрос на специалистов в обрабатывающих производствах, строительстве, на транспорте и в машиностроении.