Татарстанцам расскажут, как не стать жертвами «липовых» розыгрышей

Перед участниками вебинара выступят эксперты в области информационных технологий, включая сотрудников ГУ МВД РФ по Москве и Роскачества. Событие пройдет в рамках онлайн-проекта «Перезвони Сам», запущенном при поддержке Правительства Москвы и посвященном борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством, а также обучению основам безопасного поведения в интернете. Эти мероприятия соответствуют задачам национальной программы «Цифровая экономика РФ». Подключиться к вебинару можно по ссылке.