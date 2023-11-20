Перед участниками вебинара выступят эксперты в области информационных технологий, включая сотрудников ГУ МВД РФ по Москве и Роскачества. Событие пройдет в рамках онлайн-проекта «Перезвони Сам», запущенном при поддержке Правительства Москвы и посвященном борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством, а также обучению основам безопасного поведения в интернете. Эти мероприятия соответствуют задачам национальной программы «Цифровая экономика РФ». Подключиться к вебинару можно по ссылке.
Татарстанцам расскажут, как не стать жертвами «липовых» розыгрышей
24 ноября в 11:00 пройдет вебинар, посвященный защите от мошенников, организующих псевдорозыгрыши призов. Татарстанцев приглашают для участия в нем.