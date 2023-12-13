Татарстанцам расскажут о правилах охоты

В прямом эфире они получат ответы на самые актуальные вопросы из этой сферы.

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Республика
13 декабря 2023  09:23
Автор:
Дмитрий Смирнов

Завтра, 13 декабря в 10:00 пройдет прямой эфир программы «ТатарстанОнлайн» с участием председателя Госкомитета по биологическим ресурсам РТ Федора Баткова. Он осветит в своем выступлении следующие вопросы: что из себя представляет охотничая отрасль республики? Сколько охотников в республике, а также сколько охотничьих билетов выдается ежегодно? Как выявляют нарушителей?

Как сохраняют и преумножают количество диких животных, находящихся в зоне риска?

В ходе эфира татарстанские охотники получат возможность через соцсети задать и другие интересующие их вопросы. На них дадут ответы по завершении программы.

Трансляция будет доступна в официальных сообществах РТ в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также на платформе YouTube.

Программа «ТатарстанОнлайн» выходит в официальных сообществах Республики Татарстан с апреля 2020 года. В рамках этого проекта татарстанцы могут задать свои вопросы по актуальным темам гостям студии в режиме онлайн. Гостями студии были более 40 министров, руководителей различных ведомств Татарстана, а также депутатов Госсовета РТ и Госдумы РФ. В сентябре 2020 года в онлайн-эфире принял участие и ответил на вопросы пользователей соцсетей – жителей РТ – Раис Татарстана Рустам Минниханов.

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