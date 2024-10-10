Татарстанцам расскажут о реставрации и охране объектов культурного наследия

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Республика
10 октября 2024  18:00

Глава комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин станет гостем онлайн-эфира, который состоится в пятницу, 11 октября.

В ходе беседы с жителями республики Иван Гущин осветит актуальные вопросы сохранения и восстановления исторического облика Татарстана. В частности, речь пойдет о реставрации знаковых объектов в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Казани, оцифровке объектов культурного наследия, а также о мерах по сохранению исторических территорий и памятников деревянного зодчества.

Трансляция эфира начнется в 11:00 в сообществе «Республика Татарстан» в социальной сети «Вконтакте». Во время прямого эфира у зрителей будет возможность задать интересующие их вопросы Ивану Гущину в комментариях к трансляции.

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Татарстанцам расскажут о реставрации и охране объектов культурного наследия
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