Татарстанцам расскажут о реставрации и охране объектов культурного наследия

Глава комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин станет гостем онлайн-эфира, который состоится в пятницу, 11 октября.

В ходе беседы с жителями республики Иван Гущин осветит актуальные вопросы сохранения и восстановления исторического облика Татарстана. В частности, речь пойдет о реставрации знаковых объектов в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Казани, оцифровке объектов культурного наследия, а также о мерах по сохранению исторических территорий и памятников деревянного зодчества.

Трансляция эфира начнется в 11:00 в сообществе «Республика Татарстан» в социальной сети «Вконтакте». Во время прямого эфира у зрителей будет возможность задать интересующие их вопросы Ивану Гущину в комментариях к трансляции.