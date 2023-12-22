Татарстанцев на каникулах ожидает более тысячи культурных мероприятий

Подробнее об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ министр спорта республики Владимир Леонов, начальник управления культуры города Азат Абзалов, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова и председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Главная елка республики пройдет 25 декабря на территории «Татнефть Арены». На нее приглашены 17 тысяч ребят, среди которых 9,2 тысячи - дети участников СВО. Для прибывших из отдаленных районов предусмотрены места в лагерях в пригороде Казани. На празднике предусмотрено горячее питание, каждый гость, конечно же, получит сладкий подарок.

Сергей Иванов отметил высокую загрузку татарстанских гостиниц - на сегодняшний день показатель составляет более 85% и увеличивается. Стоит отметить, что туристы, равно как и сами жители РТ, все чаще выбирают загородный отдых в Татарстане. В республике объекты для отдыха на природе получили значительную поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Особый интерес гостей вызывает резиденция Кыш Бабая, которая в этом году будет работать до 25 января.

Культурные мероприятия запланированы во всех театрах, музеях и филармониях. Юлия Адгамова отметила, что посетить государственные музеи можно и в праздничные дни: 31 декабря они будут работать до 16:00, а 1 января откроют свои двери уже в 11:00.

С 1 по 8 января в республике пройдет декада спорта и здоровья. В каждом районе состоятся спортивные соревнования, в том числе для пожилых людей. Наиболее заметным событием станет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам, который пройдет в новом лыжно-биатлонном комплексе в казанском поселке Мирном.

Азат Абзалов напомнил, что в Казани с 25 декабря по 8 января действует особый противопожарный режим, поэтому салюта в новогоднюю ночь ожидать не стоит. Более того, запуск пиротехники разрешен только на специальных площадках: на майдане на улице Гаврилова, на Нижнезареченской дамбе, на стоянке у площадки проведения Сабантуя в Березовой роще поселка Мирного и возле ипподрома.