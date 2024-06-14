Татарстанцев ожидает очередное повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

С 1 июля в Татарстане вступят в силу новые тарифы на коммунальные услуги. По данным госкомитета РТ по тарифам, средний индекс повышения составит 10,8%, но в отдельных муниципальных образованиях возможны отклонения в размере до 4,9%.

Об этом сообщила первый заместитель председателя госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина на пресс-конференции.

«Это означает, что для кого-то тариф повысится сильнее, а для кого-то слабее, но в среднем повышение составит 10,8%», – пояснила она.

По отдельным видам услуг повышение цен будет следующим:

- Газ - на 11,2%.

- Вывоз мусора - на 4%.

- Электричество - на 8,8%.

Отдельные тарифы на воду и отопление в Нижнекамске будут установлены дополнительно. Следующее повышение тарифов ожидается через год.