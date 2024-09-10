Татарстанцев предупредили, что прохлада придет еще не скоро

Пока Европейская часть России изнывает от аномальной жары, на западе континента бушует непогода. Мощный грозовой фронт, раскинувшийся от Скандинавии до Средиземноморья, попытался прорваться на Русскую равнину, но атмосферные силы оказались неравны, сообщают синоптики центра ФОБОС.

В Адыгее и Краснодарском крае прошел крупный град. В Ростовской области сильный восточный ветер «высушил» Дон – уровень воды упал настолько, что несколько сухогрузов сели на мель. Однако вглубь страны фронт не пустил мощный антициклон, удерживающий над большей частью Европейской России жаркую и сухую погоду.

Солнечная погода будет господствовать и в ближайшие дни. В ряде регионов Центральной России, Северо-Запада и Поволжья вновь ожидается обновление температурных максимумов. Так что жителям Татарстана пока можно не прятать панамки и солнцезащитные очки – прохлада придет ещё не скоро.

В средней полосе столбики термометров поднимутся до +23…+28°, на юге до +28…+33°. Даже в Заполярье воздух прогреется до +20…+25°.