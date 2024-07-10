Татарстанцев приглашают к участию в фестивале родословной

На этой неделе татарстанцы отпраздновали День семьи, любви и верности. В честь праздника в республике пройдет VII фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи - Тарихта без эзлебез».

Подробнее об этом рассказала в ходе брифинга в Кабмине РТ председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

- Все мы прекрасно знаем, что только благодаря сильной семье может развиваться страна, - заметила Гульнара Габдрахманова. - Только благодаря любви развивается все на свете. Это и любовь к матери, и к Отчизне, и к родному краю, и к своим детям. Без любви мир угаснет. Благодаря этому чувству мы трудимся и рожаем детей. В настоящее время государством уделяется огромное внимание институту семьи, его поддержке и развитию. Современное поколение молодежи отличается от нас - оно более рациональное и прагматичное, ему важна безопасность и стабильность, ценно общественное мнение.

Гульнара Габдрахманова подчеркнула, что в стране на сегодняшний день принимаются беспрецедентные меры по поддержке молодых семей, стимулируется рождаемость.

Фестиваль направлен на сохранение и укрепление традиций родословных, семейных связей и преемственности поколений. Событие стартует в сентябре этого года, ожидается, что в нем примут участие 400 семей со всей республики - примерно по 10 ячеек общества от каждого района. Это почти втрое больше, чем годом ранее. Победители прошлого года в мае получили свои награды из рук Раиса РТ Рустама Минниханова.

Мероприятие пройдет в три этапа: муниципальный, зональный и республиканский. На фестивале предусмотрены три номинации: «Трудовая династия», «Поддержка семейных традиций» и «Семья мира». Победители в каждой из них получат денежные призы на каждом из этапов.

К участию приглашаются все семьи, вне зависимости от национальности и религии. Единственное условие - наличие представителей нескольких поколений. По словам Гульнары Габдрахмановой, за историю фестиваля в нем приняли участие татарстанцы в возрасте от 4 месяцев до 93 лет.

Важно отметить, что фестиваль родословной - татарстанское ноу-хау, в России не представлено аналогичных мероприятий.

- Фестиваль является беспрецедентным примером патриотического воспитания населения и уже стал татарстанским брендом, отражающим традиционные семейные ценности, - подчеркнула Гульнара Габдрахманова.