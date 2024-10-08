Татарстанцев приглашают к участию в онлайн-зачете по финграмотности

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Республика
8 октября 2024  20:13

С 8 по 29 октября любой желающий может прокачать свою финансовую грамотность, приняв участие во всероссийском онлайн-зачете. Это отличная возможность научиться избегать мошеннических схем, грамотно копить деньги, а может быть, даже открыть свой бизнес.

Зачет предлагает задания для всех возрастов – от игровой формы для младшеклассников до олимпиадных испытаний для старшеклассников, разработанных преподавателями НИУ ВШЭ. Успешное прохождение олимпиадного этапа даёт шанс попасть в финал всероссийской олимпиады «Высшая проба» и получить преимущества при поступлении в вузы.

Участники онлайн-зачета могут выбрать базовый или продвинутый уровень сложности, а также посоревноваться всей семьей. По итогам испытания каждый получит персональные рекомендации и именной сертификат. В прошлом году свои знания в области финансов проверили почти 35 тысяч жителей Татарстана.

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