 Казанцев приглашают на экскурсию, где они узнают как будет развиваться парк Спортивный
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Казанцев приглашают на экскурсию, где они узнают как будет развиваться парк Спортивный

Участники экскурсии смогут изучить генеральный план территории, кадры визуализации и задать вопросы о проектных решениях. 

Город
14 декабря 2021  17:41
Автор:
Эдуард Салихов

Казанцев приглашают на экскурсию, где они узнают как будет развиваться парк Спортивный. Участники экскурсии ознакомятся с генеральным планом территории и смогут задать вопросы архитекторам о проектных решениях.

В мероприятии примут участие замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов, представители администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани, Дирекции спортивных и социальных проектов, МУП «Городское благоустройство».

Экскурсия стартует 19 декабря в 11 часов утра. Место встречи — площадка между «Ак Барс Ареной» и Дворцом водных видов спорта. Регистрация на мероприятие доступна по ссылке

Для тех, кто по какой-то причине не сможет поучаствовать в экскурсии могут посмотреть прямую трансляцию в Instagram-аккаунте @kazanka.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, татарстанцев приглашают принять участие в создании интерактивной карты парков. Платформа станет помощником в путешествиях и прогулках по паркам, скверам и бульварам республики.

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