Татарстанцев приглашают на «Каравон-2024»: что будет в программе

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Республика
17 мая 2024  19:08
Автор:
Эндже Гарафиева

В воскресенье, 26 мая, в селе Никольское Лаишевского района Татарстана состоится русский народный праздник «Каравон».

Участниками праздника станут мастера народно-художественного промысла, народные исполнители и этнографические ансамбли.

Мероприятие включает народные игры, показательные выступления мастеров и мастер-классы, театрализованные представления и музыкальные выступления.

Для участников и гостей будут представлены угощения из русской печи, блюда русской традиционной кухни и изделия народно-художественных промыслов.

Праздник будет транслироваться на портале «Культура.РФ», что позволит наблюдать за ним всем любителям русской культуры. В праздник «Каравон» введены новшества, такие как «Игры в русской деревне» и «Гастрономический двор».

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