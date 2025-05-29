Татарстанцев приглашают на марийский праздник Семык

Фото: tatar-inform.ru

В субботу, 31 мая, татарстанцев и гостей республики ждут в селе Починок Кучук Кукморского района, где пройдет республиканский праздник марийской культуры Семык.

Это один из самых значимых праздников марийцев, его основная идея - поминовение предков, чтобы те благословили живущих на удачу. С 1990 года Семык приобрел статус республиканского праздника.

Подробнее об этом рассказали на пресс-конференции замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин, председатель РОО «Национально-культурная автономия марийцев РТ» Наталья Кукушкина, замруководителя исполкома Кукморского района по социальным вопросам Айгуль Ахметшина и руководитель музейно-этнографического комплекса «Марийская усадьба начала ХХ века» Ольга Санникова.

- Отдельно стоит отметить, что Татарстан на самом деле является одним из немногих регионов, в котором на республиканском уровне поддерживается проведение национальных праздников, - заметил Дамир Натфуллин. - Не каждый субъект страны может этим похвастаться. Огромная благодарность Раису нашей республики Рустаму Минниханову за эту поддержку.

В Кукморском районе марийцы живут в селе Починок Кучук и деревнях Старая Кня и Княгор. Они сохранили свои традиционные праздники, обряды и костюмы, заботятся о наследии предков.

- На территории района проживают около семисот марийцев, у нас есть общеобразовательная школа, где обучение ведется на родном марийском языке, - рассказала Айгуль Ахметшина. - Это очень важно для сохранения языка и культуры.

Гости села смогут погрузиться в атмосферу марийского народного творчества. Местные мастера поделятся своими секретами и навыками старинного ремесла, проведут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству: лозоплетению, изготовлению кукол-оберегов и народных украшений, ткачеству. Все желающие смогут приобщиться к традиционной марийской кухне, а также попробовать научиться играть на марийских гуслях и волынке.

- Семык - прекрасный пример единения народа, не только марийцев, но и представителей других национальностей, - подчеркнула Наталья Кукушкина. - Это действительно большой праздник дружбы и согласия, который объединяет в первую очередь нас, марийцев, и всех гостей. К нам приедут творческие коллективы и мастера со всей республики, а также из Кировской и Свердловской областей, Удмуртии и Марий Эл.

Неотъемлемая часть марийских праздников - это традиционные танцы, самый известный из которых - «Восьмерка». Принять участие в них смогут все желающие, специально для этого на площадке праздника возведут деревянный помост. А детей ждут традиционные игры.

- Мы изучили множество источников, чтобы показать настоящие старинные обрядовые игры, - рассказала Наталья Кукушкина. - С прошлого года мы проводим конкурс «Марийская семья» для поддержания семейных ценностей и традиций, переходящих из поколения в поколение. Ведь уважение к корням начинается с семьи. На этот раз конкурс будет посвящен Году защитника Отечества. Пожалуй, в каждой семье есть истории, связанные с Великой Отечественной войной или сегодняшними событиями.