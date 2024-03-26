Татарстанцев приглашают на онлайн-форум «Крепкая семья: Всё беременным!»

Форум под слоганом «Любовь под сердцем» в формате смотра лучших практик по работе с беременными пройдет на площадках ведущих вузов Москвы. На мероприятии будут представлены действующие практики поддержки беременных, а также будет создан реестр лучших практик и инициатив.

Организаторы сообщают, что основные задачи форума - продвижение мер поддержки беременных женщин, объединение усилий различных организаций и повышение статуса беременной женщины. Участниками форума станут специалисты, работающие с беременными, представители власти, врачи, социальные структуры и другие заинтересованные лица.