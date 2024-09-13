Татарстанцев приглашают поддержать масштабную акцию и рассказать в видео о своих добрых поступках

В Татарстане продолжается онлайн-марафон добра и позитива #МеняюМирВокругСебя. Сотни жителей республики уже поделились своими историями о том, как делают мир вокруг себя лучше, вдохновляя на добрые дела других.

Участники марафона ломают стереотипы о том, что менять мир – это задача для супергероев. Оказывается, каждый из нас способен на добрые поступки, будь то помощь нуждающимся, забота о природе, творчество или волонтёрство.

В своих видеороликах, опубликованных ВКонтакте с хэштегами #МеняюМирВокругСебя #молпарламентрт, татарстанцы разных возрастов и профессий делятся личными историями о том, как меняют мир к лучшему. Кто-то организует благотворительные акции, кто-то облагораживает свой двор, а кто-то дарит радость детям.

Присоединиться к марафону может каждый желающий до 20 сентября. Победителей, которых определят организаторы и пользователи ВКонтакте путем голосования, ждут ценные призы, среди которых смартфоны, умные часы и игровая приставка.

Отдельная номинация предусмотрена для авторов самых трогательных и вдохновляющих рассказов о добрых делах.

Организаторы марафона – Молодежный парламент при Госсовете РТ и Министерство по делам молодежи РТ.