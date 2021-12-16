 Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсе на лучший инвестиционный ролик для района
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Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсе на лучший инвестиционный ролик для района

Главным призом станет бытовая техника компании Haier.

Полезное
16 декабря 2021  15:17
Автор:
Эдуард Салихов

Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсе на лучший инвестиционный ролик для района. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ. 

Видео должено отвечать на вопрос: почему инвестор должен выбрать именно это муниципальное образование? Сам ролик должен быть не более двух минут. 

Для участия необходимо прислать на электронную почту: airrt.press@tatar.ru  материал о своем родном районе или городе в Татарстане, повествующий об уникальных конкурентных преимуществах вашего района для инвестора.

Принять участие можно до 15 января. Результаты будут известны 20 января. Главным призом станет бытовая техника компании Haier.

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