Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсе на лучший инвестиционный ролик для района. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

Видео должено отвечать на вопрос: почему инвестор должен выбрать именно это муниципальное образование? Сам ролик должен быть не более двух минут.

Для участия необходимо прислать на электронную почту: airrt.press@tatar.ru материал о своем родном районе или городе в Татарстане, повествующий об уникальных конкурентных преимуществах вашего района для инвестора.

Принять участие можно до 15 января. Результаты будут известны 20 января. Главным призом станет бытовая техника компании Haier.