Татарстанцев приглашают принять участие в ежегодном экомарафоне и сдать макулатуру

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Республика
19 марта 2024  16:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Через месяц в республике стартует акция «Сдай макулатуру — спаси дерево».

Для участия нужно собрать не меньше 3 центнеров бумаги, газету, картона и др. Проще участовать в составе организаций и учреждений. Заявки принимаются на сайте Сдавайбумагу.рф.

Активных участников наградят премиями, а всем остальным выдадут благодарственные письма. Макулатура должна быть подготовлена в соответствии с правилами для вторичной переработки. Ей подлежат: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт бумага, бумажная упаковка, не представляющие литературной ценности книги и т.п.

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