 Татарстанцев приглашают принять участие во Всероссийском правовом диктанте
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Татарстанцев приглашают принять участие во Всероссийском правовом диктанте

Основная тематика вопросов — Конституция РФ, административная ответственность, трудовые, гражданские, семейные права.

Республика
2 декабря 2021  16:56
Автор:
Эдуард Салихов

Татарстанцев приглашают принять участие во Всероссийском правовом диктанте, который будет проходить с 3 по 12 декабря. Организатором диктанта выступает Ассоциация юристов России при поддержке ряда государственных и общественных организаций. 

Основная тематика вопросов — Конституция РФ, административная ответственность, трудовые, гражданские, семейные права.

К участию приглашаются граждане от 14 лет. Диктант пройдет в режиме онлайн из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что жителей Татарстана приглашают принять участие в создании интерактивной карты парков. Платформа станет помощником в путешествиях и прогулках по паркам, скверам и бульварам республики.

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