Татарстанцев приглашают принять участие во Всероссийском правовом диктанте, который будет проходить с 3 по 12 декабря. Организатором диктанта выступает Ассоциация юристов России при поддержке ряда государственных и общественных организаций.

Основная тематика вопросов — Конституция РФ, административная ответственность, трудовые, гражданские, семейные права.

К участию приглашаются граждане от 14 лет. Диктант пройдет в режиме онлайн из-за санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что жителей Татарстана приглашают принять участие в создании интерактивной карты парков. Платформа станет помощником в путешествиях и прогулках по паркам, скверам и бульварам республики.