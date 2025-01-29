Татарстанцев приглашают участвовать в конкурсе «Геройлар янәшәдә» – «Герои рядом»

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Республика
29 января 2025  17:46
Автор:
Елизавета Черкина

С 1 ноября 2024 года по 12 июня 2025 года в Татарстане проводится открытый литературный конкурс «Герои рядом» – «Геройлар янәшәдә». Об этом сегодня напомнили на мероприятии в ИА «Татар-информ».

Итак, конкурс проводится в целях продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотизма. К участию принимаются литературные произведения, написанные с 2022 года, отражающие самоотверженность, доблесть, героизм, патриотизм уроженцев РТ в ходе решения задач СВО. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 12 ноября 2024 года до 31 марта 2025 года по четырем номинациям на татарском и русском языках.

На встречу были приглашены военный корреспондент, путешественник, писатель Григорий Кубатьян и писатель, журналист Эдгар Чесноков.

Григорий Кубатьян рассказал, что пошел добровольцем в зону СВО, а затем получил ранение и попал в госпиталь. Там он начал писать свои воспоминания.

- Считаю, что это важно, поэтому начал писать, - поделился журналист. – Хотел помочь товарищам по палате. Мои заметки набирали большое количество просмотров. Понял, что своим словом могу кому-то помочь.

Кубатьян отметил, что героев в наше время много и нужно о них писать.

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